Covid: Pd, in Trentino dati tra i peggiori d'Italia

(ANSA) - TRENTO, 05 GEN - "I dati Covid del Trentino continuano ad essere preoccupanti, tra i peggiori d'Italia.

Anche ieri ci sono stati 15 morti e un tasso di positivi rispetto ai tamponi del 10,5%. Inoltre, il Trentino è il territorio peggiore d'Italia sia nel tasso di ospedalizzazioni in area non critica, sia in terapia intensiva, sia nel rapporto tra persone positive e persone ospedalizzate, sia (dopo il Veneto) nel numero di decessi ogni centomila abitanti". Così il Pd del Trentino sulla sua pagina Facebook.

"Alla Giunta Fugatti i dati non sembrano importare molto, e per questo assieme agli altri Gruppi di minoranza abbiamo avanzato alla Giunta una nuova richiesta di riferire puntualmente in Consiglio provinciale sulla situazione Covid-19 in Trentino", annuncia il Pd Trentino. (ANSA).