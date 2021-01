Alto Adige, dal 7 gennaio riaprono negozi, bar e ristoranti

(ANSA) - BOLZANO, 05 GEN - Il 7 gennaio in Alto Adige riapriranno negozi, bar e ristoranti e scuole. Gli studenti delle superiori ritorneranno a scuola al 75 percento in presenza. E' quanto hanno concordato gli assessori competenti in videoconferenza ieri pomeriggio, la Giunta ha approvato l'accordo ieri in serata.

Mentre i bar resteranno aperti fino alle 18, i ristoranti previa prenotazione obbligatoria potranno restare aperti fino alle ore 22. In Alto Adige si percorre quindi una linea unitaria, senza distinzione fra zona gialla e arancione nei fine settimana come nel resto d'Italia. L'Alto Adige dal 7 gennaio sarà semplicemente zona gialla, ma senza il permesso di spostarsi fuori provincia.

Per quanto riguarda lo sci, l'Alto Adige si allinea alle disposizioni statali e riaprirà le piste il 18 gennaio. (ANSA).