Scuola: Trentino,al via iscrizioni online per l'anno 2021-22

(ANSA) - TRENTO, 04 GEN - Da oggi al 25 gennaio sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2021/2022 alle scuole del Trentino di ogni ordine e grado.

L'iscrizione - informa la Provincia - dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale per via telematica (online), attraverso l'accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it - area infanzia, scuola e formazione - iscrizioni scolastiche mediante Spid.

Per uniformare le procedure e, vista l'emergenza Covid, di tutelare al massimo la salute, da quest'anno scolastico il passaggio al primo anno della scuola media inferiore verrà confermato attraverso la medesima procedura online. (ANSA).