Frana su Gardesana, servizio navigazione Riva-Malcesine

(ANSA) - TRENTO, 04 GEN - Al via oggi un servizio di navigazione per collegare Riva del Garda e Malcesine, a seguito della frana caduta sulla statale della Gardesana orientale in località Tempesta, nel comune di Nago Torbole. La decisione è stata concordata dall'Unità di missione strategica per la mobilità con Navigarda.

Ieri è stato effettuato un sopralluogo per verificare la situazione geologica e programmare l'intervento di sgombero e disgaggio, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha ringraziato quanti sono intervenuti per la prima emergenza. (ANSA).