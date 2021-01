Crolla tetto mobilificio a Dimaro, due feriti

(ANSA) - TRENTO, 04 GEN - Due uomini sono rimasti feriti questa mattina in seguito al crollo del tetto di un mobilificio a Dimaro Folgarida che stavano liberando dalla neve. Non sono in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano sulla copertura della struttura per rimuovere la neve accumulatasi in questi giorni. A seguito del crollo sono caduti a terra da alcuni metri di altezza. Il più grave dei feriti, di 57 anni, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale S.Chiara di Trento, il meno grave, di 59 anni, con l'ambulanza all'ospedale di Cles. (ANSA).