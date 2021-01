Covid: 5 decessi e 218 positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 04 GEN - Negli ospedali e nelle case di riposo dell'Alto Adige altre cinque persone sono morte a causa dell'infezione da coronavirus: lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il totale delle vittime è ora di 756. Sono, inoltre, stati accertati altri 142 casi positivi da Pcr e 76 da test antigenici. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1205 tamponi Pcr (316 i nuovi test) ed eseguiti 3.808 testi antigenici.

Il numero delle persone testate positive da Pcr al coronavirus è ora, dopo una correzione per togliere 105 "doppioni", di 29.983. Gli operatori dell'Azienda sanitaria positivi al test, alla data del 2 gennaio, sono 1.437, dei quali 1.064 guariti. I medici di medicina generale e pediatri di libera scelta risultati positivi al test sono 41, dei quali 29 guariti.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 25 nelle terapie intensive (1 in più rispetto ad ieri), 197 nei normali reparti ospedalieri (11 in più), 149 nelle strutture private convenzionate e 21 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.644.

