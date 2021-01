Covid: 15 morti in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 04 GEN - Sono 15 i nuovi decessi per Covid 19 in Trentino (1.041 da inizio pandemia). I nuovi positivi sono 193. I positivi al tampone molecolare sono 42 (su 637 tamponi), mentre quelli ai test rapidi antigenici sono 59 (su 331 test), 151 i molecolari di conferma a precedenti test antigenici.

I ricoveri in totale sono 322. in alta intensità sono 7 in più di ieri (57 in tutto), mentre quelli in terapia intensiva sono 43, uno in meno di ieri.

Sono invece 2.920 i vaccini somministrati (il dato è aggiornato alle 12.30 di oggi), 2.042 al personale sanitario e 878 ospiti di Rsa. "Non abbiamo registrato nessuna reazione avversa particolare", ha detto l'assessore alla Salute, Stefania Segnana. (ANSA).