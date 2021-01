Polizia Trento sequestra bombe carta e materiale pirotecnico

(ANSA) - TRENTO, 02 GEN - In occasione del Capodanno gli agenti della Questura di Trento hanno sequestrato due "bombe carta", perché prive di qualsiasi marcatura o contrassegno di classificazione. Nella circostanza è stato inoltre acquisito diverso materiale, classificato come "prodotto esplodente di tipo pirotecnico", per un totale di 19 pezzi, tra i quali si possono distinguere diverse tipologie di petardi, razzi, bengala, ed altri prodotti genericamente conosciuti come "fontane a batteria" e "candele romane". In aggiunta a ciò - precisa la Questura in una nota - sono stati rinvenuti "dispositivi artefatti di varia natura, non di libera vendita, dalle evidenti spiccate potenzialità". (ANSA).