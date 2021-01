Maltempo: neve in Trentino, 35 centimetri nel fondovalle

(ANSA) - TRENTO, 02 GEN - Continua a nevicare in Trentino.

Pur registrando alcune chiusure nella rete viaria, nel complesso non vi sono problemi rilevanti alla circolazione - precisa la Provincia di Trento in una nota - considerati i bassi volumi di traffico presenti. Per quanto riguarda invece le ferrovie, Rfi ha comunicato la cancellazione di tutti i treni in circolazione sulla linea Bassano-Trento; sono previste corse con pullman sostitutivi.

Si registrano finora tra i 30-35 cm di accumulo di nuova neve nei fondovalle e tra i 50-70 cm nelle tratte più in quota.

Lungo l'intera rete viaria provinciale sono impegnati da ieri, su più turni, circa 500 operatori tra cantonieri del Servizio Gestione Strade e addetti delle ditte appaltatrici dell'attività di manutenzione invernale, con oltre 300 mezzi (autocarri e trattori), attrezzati con lame e spargitori in azione. In montagna sono da questa mattina sono all'opera anche le frese per gli allargamenti della carreggiata. (ANSA).