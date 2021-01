Covid: primo giorno test di massa a Brunico, 31 positivi

(ANSA) - BOLZANO, 02 GEN - Dopo il primo giorno del test di massa a Brunico, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige riscontra un'adesione molto buona: alle ore 18 un totale di 3.657 cittadini si era sottoposto al test antigenico rapido, con 31 positività riscontrate. Erano oltre 5.000 le prenotazioni per l'azione di testing, che proseguirà domani, 3 gennaio.

I residenti a Brunico di età superiore ai 5 anni potranno sottoporsi al test per il coronavirus. L'iniziativa di test proseguirà poi lunedì in diverse aziende di Brunico, dove saranno invitati a farsi testare un totale di 2.500 dipendenti.

Lo screening di massa sarà eseguito domani anche nei comuni di Predoi e Selva dei Molini. (ANSA).