Covid: 6 morti in Trentino, 42 ricoveri in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 02 GEN - Sono 6 i nuovi decessi per Covid in Trentino (1.023 in totale), di cui 5 avvenuti in ospedale. Si tratta di 3 uomini e di 3 donne, di età compresa fra i 67 e i 92 anni. Con 584 tamponi molecolari, sono 59 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, mentre i 148 test rapidi analizzati ieri hanno intercettato altri 25 casi. I dati sono riportati nel consueto bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che ricorda inoltre altri 57 positivi confermati dal molecolare dopo che il contagio era stato evidenziato dal tampone rapido.

Negli ospedali ieri ci sono stati 27 nuovi ricoveri, mentre le dimissioni si sono fermate a 13. Al momento pertanto i pazienti Covid sono 410, di cui 41 in rianimazione (2 più di ieri). I soggetti guariti infine salgono di altri 22 casi che portano il totale a 19.136. (ANSA).