Covid:colonne laparoscopiche donate a ospedali Trento e Cles

(ANSA) - TRENTO, 31 DIC - Per far fronte all'emergenza Covid-19, due colonne laparoscopiche da destinare alle sale operatorie degli ospedali di Trento e di Cles sono state donate da Fondazione Cassa rurale di Trento, Casse rurali di Tuenno Valle di Non, Rotaliana e Giovo, Alta Val di Sole e Pejo, Novella e Alta Anaunia all'Azienda sanitaria provinciale.

La nuova strumentazione - sottolinea l'Apss - permetterà di operare in laparoscopia utilizzando tecnologia a 4k con alta luminosità e definizione delle immagini unita alla possibilità di effettuare immagini in contrasto con fluorescenza.

Le due nuove apparecchiature sono in corso di collaudo per diventare operative entro metà gennaio. (ANSA).