Covid: in Alto Adige altri 8 morti, 260 nuovi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 31 DIC - Altri 8 decessi di pazienti covid in Alto Adige nelle ultime 24 ore. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.764 tamponi Pcr registrando 260 nuovi casi positivi. Inoltre sono 292 le persone testate positive da 4.457 test antigenici.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 168, quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate 143; i pazienti in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 22. I pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva sono 22.

Le persone in isolamento domiciliare sono 7.367. (ANSA).