Coronavirus: 9 morti in Trentino, 42 persone in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 31 DIC - Sono 9 i decessi per Covid 19 in Trentino, 3 sono avvenuti in ospedale. Si tratta di 7 donne e di 2 uomini di età compresa fra i 64 e i 95 anni. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nel dettaglio, i nuovi casi risultati positivi al tampone molecolare sono 170 (su 2.831 tamponi), quelli all'antigenico invece 357 (su 1.738 test). Dal controllo con i molecolari poi è arrivata la conferma della positività per 150 persone risultate positive nei giorni scorsi dopo un primo esame con i test rapidi.

Tra i nuovi casi, 192 sono asintomatici mentre 272 sono paucisintomatici: tutti sono seguiti con cure a domicilio.

Colpisce il numero dei contagi fra bambini molto piccoli, nettamente più elevato del solito: 6 con meno di 2 anni, 7 di età compresa fra i 3 ed i 5 anni, 10 fra i 6 ed i 10 anni. Nel complesso, ci sono 49 nuovi casi di bambini o ragazzi di età scolare. Ma è ancora più preoccupante la cifra sempre elevata delle infezioni fra gli ultra settantenni: oggi il rapporto ne registra ben 139.

Sul fronte ospedaliero c'è un sostanziale pareggio fra le dimissioni ed i nuovi ingressi (36 ieri, in un caso come nell'altro). Attualmente, i pazienti ricoverati sono 422, di cui 42 in rianimazione. (ANSA).