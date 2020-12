Atletica: Crippa chiude 2020 con record italiano 5 km strada

(ANSA) - BOLZANO, 31 DIC - Yeman Crippa chiude il suo fantastico 2020 con un altro primato italiano, il terzo della stagione, sulla distanza dei 5 chilometri su strada alla BOclassic Alto Adige. Nella tradizionale corsa altoatesina di San Silvestro, quest'anno disputata a Vadena (Bolzano), ma chiusa al pubblica per via delle misure anti-Covid, l'azzurro delle Fiamme Oro ha chiuso con il tempo di 13'20", sfiorando il primato europeo di 13'18", che resta così al francese Jimmy Gressier. Crippa, sul percorso altoatesino incorniciato dalla neve, ha stabilito quindi il primo 'record italiano' sui 5 km, riconosciuto come tale, in armonia con la decisione di World Athletics di riconoscere i primati mondiali di 5 km e 10 km su strada.

Ottimo l'ultimo giro del 24enne trentino che si è lanciato alla ricerca del record continentale con una decisa azione nel chilometro conclusivo e poi ha terminato la gara al quarto posto, alle spalle dell'ugandese dell'Assindustria Sport Padova, Oscar Chelimo (13'17"), 19 anni; del belga Robin Hendrix (13'19"), a sua volta a un passo dal primato europeo, e del marocchino Abdelaati Iguider, terzo con 13'20", lo stesso tempo di Crippa. "Ci ho creduto fino all'ultimo, il giro finale lo dovevo fare a forte velocità - spiega l'azzurro -. Ci ho provato, ma le energie erano quelle. Ce l'ho messa tutta, ho cercato di spingere, ma c'era gente che ne aveva più di me. Ci riproverò sicuramente, ma adesso il 2020 è finito; testa, quindi, al 2021 e speriamo che per tutti sia migliore. Per me concentrazione sulle Olimpiadi di Tokyo. Devo ringraziare gli organizzatori della BOclassic per aver allestito un evento del genere". (ANSA).