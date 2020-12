Mostre: Tirolo e Alto Adige dopo la seconda guerra mondiale

(ANSA) - BOLZANO, 30 DIC - Scuola / Cultura -"Tirolo/Alto Adige 1945/46: fra speranza e disillusione" è il titolo di una mostra virtuale con 35 sequenze di immagini sui destini di Tirolo e Alto Adige 75 anni fa. La mostra è visibile online sul sito dell'Archivio fotografico del Tirolo (Tap) www.tiroler-photoarchiv.eu.

"Questa mostra, che ricostruisce i fatti avvenuti 75 anni fa in Alto Adige e in Tirolo, intende rafforzare ulteriormente la consapevolezza storica e l'identità della nostra società", sottolinea Günther Platter, capitano del Land Tirolo. "È importante dare alla popolazione la migliore comprensione possibile di come è nata la democrazia di oggi e di come le regioni del Tirolo del Nord, Tirolo dell'Est e l'odierno Alto Adige, unite fino a quel momento, siano state divise" aggiunge Arno Kompatscher, presidente della Provincia di Bolzano. (ANSA).