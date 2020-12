Elicottero precipita in Alto Adige,5 illesi e 2 feriti lievi

(ANSA) - BOLZANO, 30 DIC - Paura questo pomeriggio in val Sarentino, in Alto Adige, per un elicottero turistico precipitato con sette persone a bordo. Cinque persone sono rimaste illese, due hanno riportato ferite non gravi.

Secondo una prima ricostruzione, l'elicottero, partito dall'aeroporto di Bolzano, per cause in corso di accertamento è caduto in una radura vicino a San Martino e ha preso fuoco. Gli occupanti sono riusciti ad uscire in tempo dal velivolo.

I due feriti sono una bimba di 10 anni, con un trauma alla schiena (trasportata all'ospedale di Bressanone) e un adulto che ha riportato una botta alla spalla (trasportato all'ospedale di Bolzano).

Accertamenti sono stati avviati dai carabinieri. (ANSA).