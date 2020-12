Agitu uccisa da un suo collaboratore per questioni di soldi

(ANSA) - TRENTO, 30 DIC - Una discussione per una questione di soldi. Per questo sarebbe morta Agitu Gudeta, la donna etiope di 42 anni che viveva e lavorava a Maso Villata, a Frassilongo, in Trentino, nella sua azienda agricola. Lo ha confessato uno dei dipendenti della donna, fermato nella notte e interrogato dai carabinieri, guidati dal comandante provinciale Michele Capurso. Si tratta di un uomo di 32 anni, ghanese, Adams Suleimani, che nell'azienda agricola si occupava di fare pascolare le capre .

In un primo momento i carabinieri avevano anche interrogato l'uomo della Valle dei Mocheni denunciato da Agitu nel 2018 e poi condannato senza però l'aggravante dell'odio razziale, ma è stato giudicato estraneo ai fatti. Nella notte, quindi, la confessione del dipendente, poi portato in carcere a Trento.

(ANSA).