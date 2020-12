Nevicata a Trento, prosegue pulizia di strade e marciapiedi

(ANSA) - TRENTO, 29 DIC - Terminata la nevicata, prosegue a Trento l'opera di uomini e mezzi messi in campo dal Comune per rendere praticabili le strade e i marciapiedi cittadini.

Nel primo pomeriggio, appena il rialzo delle temperature lo consentirà, verranno utilizzati i mezzi pesanti per togliere lo strato di neve ghiacciata che rappresenta un problema soprattutto nella zona sud della città, informa una nota.

Intanto questa mattina è stato completamente liberato dalla neve il piazzale limitrofo alla Blm Group Arena dove vengono effettuati i tamponi drive-through.

Una volta che strade e marciapiedi saranno resi agibili, il compito successivo sarà quello di portare via e smaltire l'enorme quantità di neve caduta ieri in sole 12 ore. (ANSA).