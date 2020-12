Covid: vaccino, consegna in ritardo anche in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 29 DIC - Anche in Trentino le dosi del vaccino anti-Covid19 della Pfizer - Biontech, provenienti dal Belgio, arriveranno con un leggero ritardo a causa della forte ondata di maltempo che sta interessando soprattutto il nord Italia.

"La consegna delle 4.800 dosi sul territorio era prevista per stasera", spiega all'ANSA l'assessore provinciale alla Salute, Stefania Segnana. "Abbiamo poi ricevuto la comunicazione che ci sarà un ritardo di un giorno e quindi arriveranno domani sera.

Anziché partire il 30, come previsto, partiremo quindi il 31 con le vaccinazioni. Azienda sanitaria e Protezione civile sono in contatto ma il ritardo nella consegna non ci crea particolari problemi al momento". Questa tranche è destinata in particolare a ospiti e personale delle Rsa ma, con l'arrivo delle altre dosi previste per gennaio, in generale la priorità verrà data a tutti gli operatori sanitari. (ANSA).