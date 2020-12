Covid: le 5850 dosi di vaccino non sono arrivate in A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 DIC - Le 5850 dosi di vaccino della Pfizer ieri non sono arrivate in Alto Adige come previsto. Il Dolomiten ne ha parlato con il direttore generale dell'azienda sanitaria Florian Zerzer che dice di aver ricevuto la notizia ieri sera che nulla più sarebbe arrivato. Sembra ci siano problemi di consegna a monte, ma non ci sono comunicazioni ufficiali in merito, fa spere il direttore generale.

Nulla di fatto quindi per il personale sanitario che era in lista per essere vaccinato.

"Non resta che sperare che le dosi di vaccino promesse arrivino oggi o domani", dice Zerzer. (ANSA).