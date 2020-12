Neve in Alto Adige, interventi vigili del fuoco a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 28 DIC - Le abbondanti nevicate che nelle ultime ore stanno interessando tutto l'Alto Adige stanno provocando disagi anche a Bolzano, dove i vigili del fuoco del corpo permanente e quelli dei corpi volontari sono impegnati in più luoghi per il recupero di automezzi bloccati.

Le squadre di soccorso sono intervenute anche agli ingressi ed alle uscite della superstrada per Merano. In città, i vigili del fuoco hanno dovuto trainare un tir che, privo di catene, non riusciva a percorrere la rampa del ponte Virgolo.

Le nevicate, secondo le previsioni del servizio meteo della Provincia, continueranno fino alla prima parte del pomeriggio con intensità anche forte soprattutto lungo il confine sud-orientale del territorio, tra la Bassa Atesina e l'Alta Pusteria. In seguito le precipitazioni si attenueranno, esaurendosi in serata. (ANSA).