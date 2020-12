Covid: in Trentino altri 12 decessi

(ANSA) - TRENTO, 28 DIC - Sono 12 i pazienti Covid deceduti in Trentino nelle ultime 24 ore. I nuovi nuovi casi positivi su 753 tamponi molecolari sono 74, mentre 55 quelli su 418 test antigenici. I molecolari poi confermano 25 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Lo dice il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Dieci dei nuovi decessi sono avvenuti in ospedale; la vittima più giovane aveva 80 anni, quella più anziana 100.

Negli ospedali anche oggi i ricoveri superano abbondantemente le dimissioni (32 contro 4), pertanto il totale dei ricoverati è di 419 pazienti, di cui sempre 45, come ieri, in rianimazione.

I nuovi guariti sono 50. (ANSA).