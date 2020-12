Vax day: Kompatscher, ne usciremo passo dopo passo

(ANSA) - BOLZANO, 27 DIC - "Passo dopo passo ce la faremo ad uscire da questa pandemia; oggi è una giornata di speranza". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, sottolineando il carattere simbolico della "giornata di vaccinazione", essendo vaccinati per primi un'infermiera ed una persona anziana, oltre ad un esperto scientifico.

Kompatscher ha espresso l'importanza del continuo rispetto delle regole d'igiene (distanza, igiene delle mani e mascherina) anche per le prossime settimane e mesi: Per l'assessore Thomas Widmann oggi è una giornata storica: "Una giornata di partenza.

Chi di noi si sarebbe immaginato che sarà possibile partire con le vaccinazioni ancora nel 2020". Anche per il direttore generale Florian Zerzer la vaccinazione rappresenta un "turning point" nella lotta contro il virus. Ha ringraziato tutte le persone coinvolte nella lotta contro la pandemia nelle ultime settimane e mesi.

Nessun scrupolo, conferma anche la primaria del servizio di microbiologia e virologia, Elisabetta Pagani: "Il vaccino ha superato tutti i controlli severi ed è stato approvato dall' Ema ('European Medicines Agency'), cosa non da poco. Anche noi esperti ci siamo informati in dettaglio e la documentazione scientifica conferma che è sicuro - io stessa mi sono fatta vaccinare oggi." Importante, così Pagani, informarsi solo presso fonti serie ed autorizzate e di non considerare le cosiddette fakenews: "Soprattutto sui social ci sono molte notizie false. I dati pubblicati dimostrano la protezione immunitaria nel 95% dei casi. Se qualcuno fosse interessato, può consultare la documentazione molto trasparente della ditta produttrice." (ANSA).