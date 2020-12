Maltempo: attesi 45 cm di neve sulle montagne in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 DIC - Nella tarda serata di oggi o nel corso della notte inizierà a nevicare in Trentino a quote molto basse. In totale potranno cadere 15-30 cm di neve in val d'Adige e fino a 40-45 cm in montagna; gran parte degli accumuli si verificherà domani, nelle ore mattutine, quando potrebbero esservi precipitazioni abbondanti nell'arco di poche ore.

La fase più intensa della perturbazione durerà 12 ore circa, fino alla tarda mattinata o al primo pomeriggio di domani e sarà seguita da strascichi con possibilità di deboli precipitazioni a quote molto basse fino a martedì pomeriggio. Da questa sera a martedì mattina soffieranno inoltre venti sudoccidentali forti o molto forti in montagna.

In vista dell'arrivo della perturbazione l'autostrada del Brennero ha predisposto l'attività di sgombero neve con circa 300 operatori mobilitati e 220 mezzi a disposizione. La normativa vigente prevede l'obbligo di viaggiare in A22 solo se provvisti di dotazioni invernali, ossia pneumatici invernali montati, o idonee catene a bordo. Non rispettando tale obbligo, non solo ci si espone alla sanzione prevista per tale infrazione, ma si mette soprattutto a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri utenti dell'autostrada. Autostrada del Brennero raccomanda pertanto di informarsi prima del viaggio sulle condizioni meteo previste nel tratto di autostrada che si intende percorrere, di intraprendere il viaggio solo se muniti di dotazioni invernali idonee e di montare tempestivamente le catene da neve, qualora necessario, all'interno delle aree di servizio.