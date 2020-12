Vax day: 14 punti di somministrazione in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 26 DIC - La task force della Provincia di Trento si è riunita per analizzare i dati relativi al contagio ma sopratutto per definire i dettagli delle prime somministrazione del vaccino anti covid-19 che sono programmate in tutto il Paese nella giornata di domani. In Trentino, appena arriveranno le confezioni speciali, si procederà con la loro distribuzione negli ospedali Santa Chiara a Trento e quindi Rovereto, Arco, Borgo, Cavalese, Cles e Tione. Nei territori di riferiremo degli ospedali sono poi state individuate altrettante RSA per un totale di 14 punti di somministrazione.

In Trentino Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12 decessi di pazienti Covid, 7 in Provincia di Bolzano e 5 in quella di Trento. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 279 tamponi e registrati 24 nuovi casi positivi. 68 i tamponi pcr positivi invece in Trentino. (ANSA).