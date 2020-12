Influenza: vaccinazioni straordinarie ai drive through

(ANSA) - TRENTO, 24 DIC - Ultima chiamata in Trentino per la vaccinazione antinfluenzale per chi ha più di 65 anni. Il 28, 29 e 30 dicembre ci sarà una sessione di vaccinazione straordinaria al drive through di Trento e mercoledì 30 anche al drive di Mezzolombardo.

Lo comunica l'Azienda sanitaria precisando che l'iniziativa è dedicata agli over 65 che ancora non sono riusciti ad accedere alla campagna di vaccinazione antinfluenzale. L'accesso al drive di Trento sarà dalle 9 alle 12 per chi ha prenotato al Cup telefonico o al Cup online (https://cup.apss.tn.it/), mentre dalle 10 alle 11 l'accesso è libero. Al drive through di Mezzolombardo si accede invece su prenotazione dalle 13 alle 15 e dalle 13 alle 14 con accesso libero. (ANSA).