Covid: in Trentino altri 9 decessi, +2 rianimazioni

(ANSA) - TRENTO, 24 DIC - Altri 9 decessi in Trentino di pazienti Covid nelle ultime 24 ore in base al rapporto quotidiano dell'Azienda sanitaria. Si tratta di 6 donne e di 3 uomini, di età compresa fra i 79 ed i 99 anni. Quattro decessi sono avvenuti in ospedale. In calo i ricoverati, ma ci sono due nuove pazienti in rianimazione.

I nuovi positivi a 2.582 tamponi molecolari sono 136, 281 a 2.073 test rapidi; confermati dai tamponi molecolari 102 casi già positivi all'antigenico nei giorni scorsi. Ci sono anche questa volta bambini molto piccoli (2 tra 0 e 2 anni ed altri 2 tra 3 e 5 anni) ed è sempre preoccupante il numero dei contagi fra gli ultra settantenni (oggi 84 nuovi casi). Sul fronte scolastico, le classi in quarantena sono 17, ma si stanno effettuando ulteriori verifiche a fronte di altri 33 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare.

Continua a scendere il numero dei ricoverati in ospedale, a fronte di un maggior numero di dimissioni (32 ieri) rispetto ai nuovi ingressi (18): dai 393 di ieri si è passati a 375, ma aumenta di 2 il numero delle terapie intensive (il totale è 49).

I nuovi guariti sono 150. (ANSA).