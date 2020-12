Investì anziana a Fiè, denunciato pirata della strada

(ANSA) - BOLZANO, 23 DIC - Militari della Compagnia Carabinieri di Ortisei hanno denunciato due persone per l'investimento pedonale del 25 novembre scorso. Era il 25 novembre, quando un'anziana signora residente nel comune di Fiè allo Sciliar, è stata travolta, poco dopo essere scesi dall'autobus proveniente da Bolzano.

All'inizio era noto solo il colore dell'auto e l'orario nel quale l'autobus aveva effettuato la fermata dove erano scesi gli anziani coniugi, da questi elementi, con il fondamentale aiuto delle immagini delle telecamere stradali, è stato possibile prima individuare un ristretto numero di auto nere passate nell'orario dell'incidente, poi restringere le ricerche a un singolo modello e, infine, risalire alle auto transitate nei momenti subito prima e dopo l'incidente.

Il conducente e proprietario del suv è stato denunciato per i reati di lesioni personali gravi e fuga con omissione di soccorso. Il passeggero, che ha mentito per coprire le malefatte del compare, è stato denunciato per il reato di favoreggiamento personale. (ANSA).