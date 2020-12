Gdf: comandante interregionale visita Comando regionale

(ANSA) - TRENTO, 23 DIC - Il comandante interregionale dell'Italia nord orientale della Guardia di finanza, generale di corpo d'armata Bruno Buratti, ha fatto visita in visita al comando regionale Trentino Alto Adige, dove è stato accolto dal comandante regionale, gen. Ivano Maccani.

Nel corso di un breve briefing sono state illustrate sia le principali attività di polizia economico-finanziaria, sviluppate dai reparti, che le meritorie azioni di soccorso condotte dalle stazioni di soccorso alpino della Guardia di finanza (Sagf) e dalla sezione aerea di Bolzano, nonché i progetti in corso, "volti a migliorare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza degli interventi operativi, a creare durature e proficue sinergie con altri attori istituzionali e ad implementare le iniziative a favore del benessere dei personale". Il generale Buratti ha quindi espresso il proprio apprezzamento per i risultati finora conseguiti e per "le solide proiezioni delle pregevoli attività in corso che, nel periodo emergenziale in atto, costituiscono ulteriore prova dello straordinario impegno e della professionalità di tutti i finanzieri". (ANSA).