Covid: un decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 DIC - In Alto Adige nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso, mentre i laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 2.259 tamponi e registrati 131 nuovi casi positivi. A questi si aggiungono altri 148 casi individuati tramite 3.527 test antigenici. Nei normali reparti ospedalieri si trovano 170, nelle cliniche private 133 e in terapia intensiva 19 pazienti. Stabile il numero di persone in quarantena (6.104). (ANSA).