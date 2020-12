Covid: Fugatti, situazione negli ospedali ancora difficile

(ANSA) - TRENTO, 23 DIC - "Ai trentini dobbiamo far capire che la situazione negli ospedali è ancora difficile e c'è il rischio che, con gennaio e febbraio, con la nuova influenza e la campagna vaccini, non possa migliorare". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, accogliendo l'appello dell'Ordine dei medici del Trentino ad una maggiore prudenza da parte dei cittadini per far fronte all'emergenza sanitaria e per l'avvio della campagna vaccinale.

"I 14 giorni di zona rossa ci potranno aiutare e la diffusione del contagio potrà avere un forte calo, ma comunque bisogna essere sempre molti chiari nei messaggi alla popolazione", ha aggiunto Fugatti. (ANSA).