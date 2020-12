Sci: Cdm; Vinatzer terzo a Campiglio, vince Kristoffersen

(ANSA) - MADONNA DI CAMPIGLIO, 22 DIC - E' arrivato il podio per l'azzurro Alex Vinatzer, terzo in 1.35.69 nello slalom speciale di Coppa del Mondo di sci a Madonna di Campiglio. Ha vinto il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.35.35 davanti al connazionale Sebastian foss -Solevaag in 1.35.68.

Per l'Italia ci sono poi Manfred Moelgg 15/o in 1.36.16 e Simon Maurberger 23/o in 1.36.65. Fuori (ha inforcato) Stefano Gross.

Ora , dopo una brevissima pausa natalizia, la Coppa si sposta a Bormio: lunedì 28 e martedì 29 dicembre discesa e superG sulla pista Stelvio . E' quella su cui l'azzurro jet Dominik Paris ha vinto per ben sei volte e nella passata stagione realizzò una doppietta. (ANSA).