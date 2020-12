Ordigno bellico trovato a cantiere Benko a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 22 DIC - Un altro ordigno bellico è stato trovato durante i lavori per il Walther Park, il grande centro commerciale che il magnate austriaco René Benko sta realizzando in centro a Bolzano. Una bomba aerea parzialmente esplosa all'epoca è stata rinvenuta durante i lavori di scavo nel parco della stazione. Secondo una prima analisi dell'ordigno una spoletta è comunque ancora intatta, i lavori di disinnesco dovrebbero però essere molto meno impegnativi delle prime due bombe trovate.

Lo scorso settembre e un anno fa migliaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case durante i lavori di messa in sicurezza e l'autostrada del Brennero e la ferrovia sono state bloccate. (ANSA).