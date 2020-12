Natale: Kompatscher, via altoatesina con buonsenso

(ANSA) - BOLZANO, 22 DIC - "Per la 'via altoatesina' a Natale abbiamo scelto il buonsenso e l'equilibrio, optando per regole comprensibili". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento alla nuova ordinanza, firmata ieri sera, che consente a Natale gli incontri con parenti stretti e gli spostamenti in Provincia, mentre impone la chiusura dei negozi anche nei giorni 'arancioni' tra le feste.

In risposta alle critiche proprio per la chiusura dei negozi il presidente della Provincia autonoma ha ricordato che la normativa altoatesina è stata più permissiva nelle settimane prima di Natale. "Questo Natale sarà più silenzioso, ma forse nello spirito di questa festa. Anche se nessuno ha la sfera di cristallo e può sapere cosa succederà nei prossimi mesi, il rispetto delle regole è la condizione per poter ripartire", ha sottolineato Kompatscher. (ANSA).