Natale: a palazzo Trentini presepe solidale

(ANSA) - TRENTO, 22 DIC - Allestito nell'atrio di palazzo Trentini, a Trento, un presepe solidale costruito in un anno di lavoro, 5.500 ore e con l'impiego di 60 persone. Miriano Salvetti e Manuela Zeni, accompagnati da due esponenti della Pro Loco di Nomi, hanno incontrato questo pomeriggio il presidente Walter Kaswalder per illustrare l'attività dell'associazione Presepi Solidali, nata nel 2015 con lo scopo di fare rete con le persone fragili del territorio attraverso la costruzione di presepi.

La struttura, che è costruita interamente con elementi naturali, si compone di 13 pezzi 90 per 90 e ricrea un'ambientazione in stile napoletano nella quale, accanto alla sacra famiglia, prendono vita 137 personaggi impegnati nelle attività della tradizione locale. (ANSA).