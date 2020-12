In viaggio senza mascherina, ma con un chilo di eroina

(ANSA) - BOLZANO, 22 DIC - Sono stati trovati in possesso di un chilo di eroina e 3.800 euro in contanti quattro giovani, chesono stati fermati al casello autostradale Bolzano Sud per un controllo dei provvedimenti Covid. A bordo di una Fiat Punto e di una Bmw Serie 1 si trovavano quattro ragazzi, due italiani e due albanesi, provenienti dalla provincia di Bergamo, alcuni dei quali senza mascherina.

Essendo l'Alto Adige ancora una zona "arancione" gli occupanti, che palesemente si conoscevano anche se viaggiavano su due vetture diverse, non avevano alcuna valida giustificazione per entrare in Alto Adige. Durante un controllo approfondito nella Fiat è stata trovata la droga e nella Bmw i soldi. Il conducente della Fiat (J.N., di 22 anni, cittadino albanese) è stato arrestato, mentre gli altri tre, fra cui il fratello, denunciati per concorso in traffico di sostanze stupefacenti. Oltre al sequestro delle due autovetture, per i quattro è scattata anche una multa da 533 euro per la violazione della normativa anti Covid. (ANSA).