Flash mob ambientalisti a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 22 DIC - Un 'mare' di candele ha illuminato questa sera piazza Magnago a Bolzano. Il movimento Friday for futur ha infatti organizzato questo flash mob per evidenziare la problematica del riscaldamento globale. A causa delle misure anti-covid non è stato possibile svolgere una manifestazione in stile Friday for Future, come quelle degli anni passati sull'onda del movimento di Greta Thunberg. (ANSA).