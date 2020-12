Covid:Alto Adige, 6 morti e 23 ricoveri in terapia intensiva

(ANSA) - BOLZANO, 22 DIC - I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 935 tamponi molecolari con 102 nuovi casi positivi. Sono 6 i decessi. Sono stati eseguiti anche 4.200 test antigenici, con 187 positivi.

I pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva sono 23, nei normali reparti ospedalieri sono 176 e quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate 145. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ci sono 52 persone. In isolamento domiciliare ci sono invece 6.287 persone. (ANSA).