Covid: Anef, apertura sci non prima 20-30 gennaio

(ANSA) - AOSTA, 22 DIC - "Aprire il 7 gennaio è un'utopia.

Con una situazione sanitaria così compromessa non ha senso pensare di riaprire gli impianti. Se cala il contagio possiamo ipotizzare un'apertura tra il 20 e il 30 gennaio, non prima". Lo ha detto all'ANSA Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari, in merito all'avvio della stagione sciistica. "Ora dobbiamo puntare ad avere un protocollo, che è fermo al Cts, poi penseremo ad individuare una data certa per la riapertura" ha aggiunto. (ANSA).