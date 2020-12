Austria: trovato morto altoatesino scomparso a novembre

(ANSA) - BOLZANO, 22 DIC - E' stato trovato sulla sponda del fiume Inn a Wattens in Tirolo il giovane altoatesino, Moritz Messner di Bressanone, scomparso lo scorso 14 novembre. Il cadavere è stato individuato da due pescatori. La polizia austriaca esclude un delitto.

Il 25enne era uscito di notte dall'appartamento di un amico, dopo un litigio con la fidanzata. In stato alterato era sceso in strada indossando solo una scarpa e lasciando in casa il telefonino e il portafoglio. Durante le ricerche era stato addirittura svuotato il bacino di raccolta di un depuratore.

(ANSA).