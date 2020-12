Atletica: Crippa alla Bolzano mira a record europeo 5.000 m

(ANSA) - BOLZANO, 22 DIC - Si svolgerà senza pubblico e non nel centro storico di Bolzano, ma al centro di guida sicura Safety Park la 46/a edizione della Corsa di San Silvestro BOclassic Alto Adige di giovedì 31 dicembre, che è stata confermata gara WorldAthletics Bronze Label e l'unica gara Label che si disputa in Italia nel 2020. Vista l'eccezionalità dell'evento sono state invertite le distanza: 5 km per gli uomini e 10 per le donne.

Al via ci saranno Yema Crippa che punta a un nuovo record europeo sui 5000 metri. La concorrenza è però forte, a iniziare dal trio etiope composto da Muktar Edris, Telahun Haile Bekele e Tadese Worku. La vincitrice dello scorso anno Margaret Chelimo vuole ripetersi Il gruppo in campo femminile è guidato da Margaret Chelimo Kipkemboi. Ora tutti sono curiosi di vedere come la ventisettenne keniota si batterà nell'edizione speciale della corsa sui 10 chilometri. Sarà sfidata da diverse atlete, tra le quali la connazionale Janet Kisa. Come da tradizione, Rai Sport trasmetterà in diretta la manifestazione a partire dalle ore 14. Con qualche minuto di ritardo inizierà la trasmissione anche Rai Südtirol. (ANSA).