Sci: Zehnhaeusern vince slalom speciale Badia, Vinatzer 4/o

(ANSA) - ALTA BADIA (BOLZANO), 21 DIC - Lo svizzero Ramon Zehnauesern - 28 anni e quarto successo in Coppa del mondo di sci - con il tempo di 1'45"43, ha vinto lo slalom speciale di Coppa del mondo in Alta Badia. Seguono gli austriaci Manuel Feller, in 1'45"51, e Marco Schwarz (1'45"55). Miglior azzurro il giovane altoatesino Alex Vinatzer, quarto in 1'45"62, dopo esser stato al comando della prima manche. Per l'Italia ci sono poi Manfred Moelgg, 19/o in 1'46"56, Stefano Gross 23/o in 1'46"79 e Simon Maurberger 26/o in 1'47"3. Domani sera tocca allo slalom speciale di Madonna di Campiglio. (ANSA).