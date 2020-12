Natale: da scuole alberghiere un dolce a chi è in difficoltà

(ANSA) - TRENTO, 21 DIC - L'Istituto alberghiero provinciale di Levico - assieme agli istituti dell'Enaip di Ossana, Riva del Garda, Tione e Tesero - per la notte di Natale farà arrivare sulle tavole di chi è in difficoltà uno zelten, il dolce tipico che si prepara in Trentino Alto Adige per queste festività. Il progetto, ribattezzato "Dolce Dono", ha già raccolto l'adesione della Rete nazionale degli istituti alberghieri.

Cucinati dagli studenti degli istituti per la formazione professionale alberghiera, i dolci verranno offerti la sera del 24 dicembre nei centri Caritas e verranno anche distribuiti nei pacchi-dono destinati alle famiglie a casa, informa la Provincia.

"Ogni anno - ricorda Federico Samaden, dirigente dell'istituto di Levico - organizzavamo assieme alla Caritas, all'Aquila Basket e ad altri sostenitori, una cena di Natale per le persone sole. Quest'anno non si può fare, a causa del Covid.

Ma non volevamo rinunciare a questo momento che per noi riveste un significato particolare, perché racchiude i valori profondi del Natale e perché si inserisce in un percorso motivazionale che attraversa tutto il periodo che i nostri studenti trascorrono all'interno dei nostri istituti". (ANSA).