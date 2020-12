Droga: 70 kg di cocaina sequestrati sull'A22 a Vipiteno

(ANSA) - BOLZANO, 21 DIC - Durante controlli nell'ambito di servizi anti-Covid alla barriera di Vipiteno sull'Autostrada del Brennero, la Guardia di finanza, in collaborazione con la polizia stradale, ha fermato un furgone in ingresso in Italia a bordo del quale sono stati trovati, dopo accertamenti, circa 70 chilogrammi di cocaina.

Il veicolo, con targa tedesca e apparentemente adibito al trasporto di frutta e verdura, era condotto da un cittadino tedesco di 43 anni. Il quantitativo irrisorio di frutta trasportato, pari circa a 10 kg di mele, hanno indotto finanzieri ed agenti ad approfondire l'accertamento anche con l'aiuto di unità cinofile antivaluta e antidroga.

Proprio le unità cinofile hanno segnalato la probabile presenza di sostanze sospette all'interno del vano carico del veicolo commerciale che è stato per questo sottoposto a perquisizione. In un sottofondo è stata così trovata la cocaina, suddivisa in 61 panetti per un peso complessivo di circa 70 chilogrammi e un valore commerciale, sul mercato all'ingrosso, di quasi 3.000.000 euro.

Il carico di droga è stato quindi sequestrato ed il conducente del furgone arrestato per detenzione e traffico internazionale di sostanze stupefacenti. (ANSA).