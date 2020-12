Coronavirus: 13 decessi in Trentino, stabili i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 21 DIC - Sono 13 i decessi nelle ultime 24 ore in Trentino, 7 in ospedale e 6 in Rsa. Sono risultate positive 43 persone su 839 tamponi molecolari e 40 su 418 test antigenici rapidi, più altri 16 positivi ai molecolari eseguiti a conferma di altrettanti antigenici. Stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, 49, con 431 ricoveri totali, 54 in alta intensità e 327 nei reparti di malattie infettive. a fronte di altri 16 ingressi e 8 dimissioni. Per quanto riguarda la scuola, le classi in quarantena sono 13. I dati sono stati resi noti dall'assessore alla Salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana, nel corso di una videoconferenza.

Per quanto riguarda il cosiddetto Vaccine Day, che partirà in tutta Italia il 27 dicembre, Segnana ha detto che in Trentino si farà una "vaccinazione diffusa in tutto il Trentino in 7 ospedali e 7 Rsa". (ANSA).