Covid: calano decessi, 6 in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 DIC - Calano i decessi Covid in Trentino Alto Adige. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati tre morti in Provincia di Bolzano e altri tre in quella di Trento.

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina hanno effettuato 1.545 tamponi pcr e registrati 246 nuovi casi positivi, mentre sono 70 i positivi con test antigenici. In Trentino sono stati invece fatti quasi 3000 tamponi, 75 nuovi casi positivi al molecolare e 192 all'antigenico. I molecolari poi confermano 33 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. (ANSA).