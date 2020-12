Sci: cdm; Kilde fa il bis e vince anche discesa val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 19 DIC - Dopo il successo di ieri in superG, il norvegese Aleksander Kilde in 2.01.45 ha vinto anche la discesa di cdm di Val Gardena. Per lui, 28 anni e detentore della coppa , è il sesto successo in carriera che gli vale anche il primato nella classifica generale. Secondo lo statunitense Ryan Cochran-Siegle in 2.01.67 e terzo il campione elvetico Beat Feuz in 2.01.99.

Miglior azzurro in una giornata ancora non positiva è stato un inevitabilmente scontento Dominik Paris che infatti ha chiuso solo 15/o in 2.02.97. Ancora più indietro Christof Innerhofer in 2.03.59 , Emanuele Buzzi in 2.04.15 e Matteo Marsaglia in 2.04.23 Al traguardo, festeggiatissimo nel giorno del suo 54/mo compleanno, il campione azzurro Alberto Tomba. Ora si passa in Alta Badia: domani gigante e lunedì slalom speciale. (ANSA).