Coronavirus: 8 decessi e quasi 300 nuovi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 19 DIC - I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.822 tamponi e registrati 195 nuovi casi positivi. Otto pazienti covid sono deceduti, portando il numero complessivo dei decessi a 687.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati anche 3032 test antigenici, di cui 101 hanno dato esito positivo.

Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 161 pazienti Covid-19 e altri 145 nelle strutture private convenzionate. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes si trovano 41 persone. I pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva sono 23.

Attualmente 6322 persone si trovano in isolamento domiciliare. Le persone guarite sono complessivamente 23.995, si legge nella nota dell'azienda sanitaria. (ANSA).