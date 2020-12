Consiglio AA: approvato bilancio di previsione 2021

(ANSA) - BOLZANO, 19 DIC - Il Consiglio provinciale nella notte fra venerdì e sabato ha approvato il bilancio 2021. Il documento illustrato dal presidente Arno Kompatscher conta risorse per 6,4 miliardi di euro. Il presidente della Provincia e assessore alle Finanze provinciali Arno Kompatscher sottolinea che si tratta di un bilancio di massima per il 2021 e per i successivi due anni. Modifiche al documento approvato potrebbero venire da finanziamenti straordinari e dalle risorse del Recovery Fund europeo. Il bilancio di previsione 2021 prevede sì cifre importanti, ma tale eccezionalità non si confermerà a consuntivo dal momento che l'assestamento sarà inferiore agli anni passati.

"Con l'approvazione del bilancio provinciale da parte del Consiglio provinciale altoatesino è stato creato il presupposto affinché l'amministrazione provinciale possa garantire i propri servizi ai cittadini" ha sottolineato il presidente Kompatscher.

I servizi principali sono stati finanziati, ha aggiunto. "Nel corso dell'anno ci sarà ancora bisogno di aggiunte in un settore o in un altro. Inoltre, stiamo attualmente negoziando con Roma sulle possibilità di finanziamenti speciali per sostenere l'economia nei prossimi tre anni" osserva Kompatscher. I tre disegni di legge relativi al bilancio provinciale (n. 65/20 - Disegno di legge provinciale: Legge di stabilità provinciale per l'anno 2021, n. 66/20, Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023, e il n. 67/20 - Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2021) sono stati approvati dalla maggioranza del Consiglio provinciale dopo un approfondito dibattito in sessione notturna fra venerdì e sabato, fa sapere la Provincia. (ANSA).